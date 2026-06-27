La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informan que, por instrucciones de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, el pasado lunes 22 de junio de 2026 fueron recibidas oficialmente, a través del sistema de marca en línea (Marcanet), las solicitudes de registro de la denominación “PATO MERLÍN” y su diseño tridimensional, para la protección de servicios de educación, formación, entretenimiento, así como actividades deportivas y culturales, entre otros.

Las solicitudes, identificadas con los números 3646513 y 3646554, fueron presentadas por la ciudadana Karla Ivette Gómez López, dando inicio formal al procedimiento administrativo correspondiente conforme a la normativa vigente en materia de propiedad industrial.

Como parte del proceso, el Instituto hizo entrega a la solicitante de una constancia oficial que acredita la presentación de dichas solicitudes, documento que da fe del inicio del trámite ante esta autoridad.

Al hacer entrega de la constancia a la familia propietaria, el secretario de Economía Marcelo Ebrard Casaubon hizo énfasis en que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial en México.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, señaló que “es un hecho público y notorio que el Pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, destacando la relevancia de reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.

Con estas acciones, la Secretaría de Economía y el IMPI reafirman su compromiso de brindar certeza jurídica a las y los solicitantes, así como de impulsar la protección de la creatividad y los activos intangibles en el país.