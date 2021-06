Arturo Hernández llama a resolver los pendientes de la 74 legislatura

Morelia, Michoacán, 14 de junio de 2021. Con 45 reuniones llevadas a cabo, 44 mesas técnicas y 279 dictámenes aprobados, la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, encabezada por el diputado Arturo Hernández Vázquez, tiene como objetivo no dejar pendientes al concluir la 74 legislatura, por lo que llamó a la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) a actuar en el ámbito de sus atribuciones, luego de que se tienen diversos pendientes que resolverían algunos de los problemas económicos y de seguridad que vive Michoacán.

“¿Cuántos pendientes vamos a dejar?, la respuesta es ninguno, por eso estamos aquí, estamos trabajando, no hemos dejado de sesionar la Comisión de Hacienda, hemos sido una de las Comisiones que más temas a tenido, todo lo que queda pendiente es en la Junta de Coordinación Política, no soy yo quien pueda tomar esas decisiones, pero toda la disposición, en lo que corresponde en lo particular y en la Comisión de Hacienda”, señaló.

Luego de aprobar el exhorto solicitado por la diputada local, Gigliola Torres García, para que la Cámara de Diputados solicite la pronta elaboración de las reglas de operación, así como los lineamientos del FONDEN para el ejercicio fiscal 2021-2022, Arturo Hernández, señaló que la Comisión a su cargo no dejará ningún pendiente, sin embargo, refirió la necesidad de que se presenten ante el pleno las iniciativas y dictámenes presentados durante esta legislatura.

Indicó que dentro de los principales pendientes se encuentra la desincorporación de los bienes inmuebles que solicitó el gobierno del estado, y que, en Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto, se aprobó para que el recurso fuera destinado a atender la crisis económica y de salud generada por la contingencia sanitaria por el COVID19.

“Nosotros estamos en espera de que se aprueben los diversos pendientes, hemos trabajado para darle resultados a la gente, pero debe de ser un trabajo conjunto de todos. Estamos en espera y seguiremos haciendo lo que nos toca para cerrar esta legislatura”, indicó.

Finalmente, reiteró que, al haber concluido la jornada electoral, es necesario que recobren las actividades habituales, a fin de agilizar los temas legislativos pendientes en las mesas de análisis de la Junta de Coordinación Política y las Comisiones del Congreso Local.