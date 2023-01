Arranca Imcufide V Gran Torneo Panchos

Morelia, Michoacán; 15 de enero de 2023.-Con gran ánimo y espíritu de competencia, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), puso en marcha la quinta edición del popular Gran Torneo Panchos, certamen de baloncesto que congrega a un total de 11 equipos y que desde este fin de semana, se disputará en jornadas sabatinas en la cancha de la colonia FOVISSSTE-Morelos.

En seguimiento a las políticas públicas promovidas por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, de promover el deporte y la actividad física en los espacios públicos de colonias populares, la directora de Imcudife, Verónica Zamudio puso en marcha este torneo que impulsa la masificación del deporte en Morelia.

En total, son 11 los equipos confirmados para participar en esta quinta edición del certamen, los cuales se medirán en jornadas sabatinas para buscar colocarse en la ronda de playoffs, en donde contenderán por una bolsa de premios en efectivo de 6 mil pesos.

Este fin de semana se disputaron los partidos entre Santiaguito vs Kansas, Panchos vs Magic y Mayos vs Zurdos, mientras que el resto de quintetas debutarán hasta la siguiente semana, cuando se celebre el resto de la jornada inaugural.