Tocumbo, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- Para reforzar el esquema de seguridad de los municipios que comprende la región Los Reyes-Jacona, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dio arranque al operativo Guardianes del Camino, que contempla 15 rutas en distintos puntos de la entidad.

El mandatario estatal explicó que este fortalecimiento comprende el despliegue de 30 agentes adicionales y 15 patrullas nuevas equipadas con tecnología de punta, mismas que cuentan con videocámaras exteriores conectadas al C5, así como sistema de geolocalización.

Detalló que además los agentes del agrupamiento de carreteras de la Guardia Civil portarán Bodycams en sus uniformes y estarán enfocados a desarrollar trabajos de protección a la población al transitar por la red carretera.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, explicó que el programa Guardianes del Camino forma parte de una estrategia operativa integral orientada a fortalecer la seguridad mediante la presencia permanente de personal especializado, patrullajes preventivos y acciones de auxilio vial.

Detalló que este esquema permite optimizar la capacidad de reacción ante incidencias, mejorar los tiempos de atención a la ciudadanía y reforzar la coordinación interinstitucional, con el objetivo de generar condiciones de tránsito más seguras, ordenadas y confiables para quienes utilizan diariamente las vías de comunicación en los municipios en esta región.

Acompañaron al gobernador César Erwin Sánchez Coria, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; Ramsés Adalid Vega Sayabedra, subsecretario de Operación Policial; Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; José Antonio Salas Valencia, diputado local; Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante; las presidentas municipales de Tingüindín y de Cotija y los presidentes municipales de Tocumbo y Villamar, respectivamente.