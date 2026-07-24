Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de su delegación en Michoacán, informó que se redujo el desfogue de la presa de Cointzio, al pasar de cuatro metros cúbicos por segundo a tres metros cúbicos por segundo, lo que permitirá realizar labores de limpieza.

El delegado de la Conagua, Luis Roberto Arias Reyes, explicó que esta determinación permitirá a la dependencia disminuir los niveles del Río Grande de Morelia y, con ello, prevenir posibles inundaciones en colonias como Itzícuaro y zonas aledañas ubicadas al poniente de la ciudad.

El funcionario señaló que se aprovecharán estos días en los que no se han registrado precipitaciones fuertes en Morelia para desfogar una menor cantidad de agua y, de manera simultánea, llevar a cabo acciones de limpieza en el Río Grande de Morelia, lo que contribuirá a mantener en condiciones óptimas el cauce y garantizar la seguridad de la población.

Finalmente, reiteró que el desfogue controlado no representa riesgo para la ciudadanía, ya que el volumen liberado es mínimo y se mantiene dentro de parámetros seguros. Asimismo, llamó a la población a no tirar basura en la calle para evitar la obstrucción del curso natural del agua y prevenir inundaciones.