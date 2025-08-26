Morelia, Michoacán; 26 de agosto de 2025.- El Instituto Municipal de Planeación (Implan) Morelia continúa sumando su trabajo con la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) para impulsar el funcionamiento de los Puntos Naranja en el municipio, para lo cual recibió una segunda capacitación.

Dando seguimiento a lo instruido por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, el director general del Implan, Rubén Múñoz, destacó la importancia de que el personal de los Puntos Naranjas se encuentre debidamente capacitado para auxiliar en situaciones de emergencia y ser un vínculo efectivo con las autoridades.

Durante esta capacitación se presentaron los detalles de esta estrategia y se recalcó la importancia de conocer las etapas de resguardo, contención y canalización.

Con estos esfuerzos, el Implan se suma a la estrategia de prevención del Gobierno de Morelia para fomentar la participación ciudadana, empresarial e institucional para que juntas y juntos abonamos a crear una ciudad más segura, la mejor ciudad para vivir.