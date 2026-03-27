Morelia, Michoacán, a 27 de marzo del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado, aprobó por unanimidad la glosa del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal del titular del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al tercer año de ejercicio 2024-2025 en materia de turismo.

En el dictamen presentado por la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, se reconoce las acciones emprendidas por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado y por la Secretaría de Turismo durante el periodo que se informa, mismas que se encuentran alineadas al Eje 3: Prosperidad Económica del Plan Estatal de Desarrollo, particularmente en lo relativo al fortalecimiento de la infraestructura turística, la promoción del estado y la consolidación de destinos estratégicos.

De la misma forma, se manifestó la disposición del Congreso del Estado para acompañar, desde el ámbito legislativo y presupuestal, el fortalecimiento del sector turístico como uno de los motores de desarrollo regional y bienestar social.

En ese mismo sentido, se solicitó al Titular del Poder Ejecutivo para que, en el marco del Plan Estatal de Desarrollo, se consolide una política turística integral que impulse diversos factores, entre los que destacan: el crecimiento ordenado y sostenible de los destinos emblemáticos de Michoacán; la incorporación gradual de nuevas regiones con potencial turístico; la coordinación con municipios y sectores productivos; y la atracción de inversión para la generación de empleo y derrama económica.