Apoya IMCED a estudiantes de bajos recursos

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2020.- Dentro de los programas “Yo me sumo” y “Quédate en la escuela” promovidos por la secretaría de Educación en el estado, el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación hizo entrega hoy de recursos tecnológicos a estudiantes de la institución que requieren de apoyo para proseguir con sus estudios.



De acuerdo con lo señalado por la directora general del IMCED, Cecilia Izarraraz Gutiérrez, el objetivo de estas acciones es el de incentivar a jóvenes de escasos recursos a que continúen con su trayectoria académica, recordando que la iniciativa fue lanzada desde septiembre, a través de redes sociales, con un llamado del titular de la SEE, Héctor Ayala Morales, al sector educativo público y privado, así como a la población en general, para apoyar juntos la educación de quienes más lo necesitan.



Bajo los hashtags #YoMeSumo y #QuédateEnLaEscuela, se hizo la invitación a formar parte de la iniciativa para evitar la deserción escolar y disminuir la brecha de desigualdad en la que se encuentran algunos jóvenes estudiantes, sobre todo ante la contingencia sanitaria, al no contar con las herramientas necesarias para dar seguimiento a su preparación.



El fin es el de que los jóvenes que cursan el nivel medio superior y superior no se desanimen, que no dejen de estudiar, que no dejen la escuela y que no abandonen sus sueños; en el caso del Instituto, el apoyo se destinó a alumnas y alumnos que actualmente cursan sus estudios de licenciatura en las sedes y planteles con los que cuenta la institución en todo el estado.



Cabe destacar que fueron los directivos del IMCED quienes con recursos propios y de manera voluntaria, adquirieron los recursos que se entregaron este día, consistentes en tablets, tarjetas de datos y teléfonos celulares, entre otros.



El evento, efectuado en las instalaciones del Instituto bajo estrictas medidas de higiene y dentro de los parámetros de la nueva convivencia, fue atestiguado por Nicolás Zalapa Vargas, director de Educación Superior de la SEE, correspondiendo a uno de los beneficiados, Mauricio Blas Espinoza Ortiz, de la licenciatura en Educación Artística, agradecer el apoyo a nombre de sus compañeros.