Zamora, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) anuncia la realización de una jornada de vasectomía sin bisturí gratuita en el municipio de Zamora, con el objetivo de promover la planificación familiar y el ejercicio de una paternidad responsable.

Los procedimientos se llevarán a cabo el próximo viernes 5 de diciembre, en el Centro de Salud Valencia, ubicado en Badajona, S/N, colonia Valencia, Segunda Sección. Los interesados deben comunicarse con anticipación a los teléfonos 351 182 7007 y 351 121 2602, para asegurar su espacio y recibir indicaciones del personal de salud.

La vasectomía sin bisturí es un método de anticoncepción permanente, rápido y altamente efectivo para los hombres, que se realiza de forma ambulatoria y con un tiempo de recuperación mínimo, que no afecta el desempeño sexual de quien se la realiza.

Esta jornada se suma a los esfuerzos realizados en todo el estado, donde se han efectuado 935 vasectomías en lo que va del año en diversas unidades médicas. Esta cifra subraya el compromiso de los michoacanos con la planificación familiar y promueve una mayor equidad en las responsabilidades de pareja.