Gabriel Zamora, Michoacán, 2 de diciembre de 2025.- La Comisión de Pesca del Estado de Michoacán (Compesca), en coordinación con el Ayuntamiento de Gabriel Zamora, llevó a cabo el Primer Foro de Acuacultura, un espacio diseñado para fortalecer las capacidades del sector productivo y promover el desarrollo ordenado de la actividad acuícola en la región.

En representación del director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, el jefe de departamento de Planeación de la dependencia, Luis Pastrana Chávez, destacó que la actividad acuícola en la región posee un importante potencial económico y social, por lo que la dependencia continuará impulsando acciones para fortalecer a las y los productores del sector.

El evento reunió a más de 100 participantes provenientes de los sectores educativo, productivo y comercial, así como autoridades locales y municipales, quienes se integraron activamente a las actividades del evento. Durante la jornada se generó un punto de encuentro entre productores y proveedores, con la presencia de insumos acuícolas, tecnología especializada, talleres y capacitaciones orientadas a mejorar la productividad, particularmente en la especie de tilapia.

Al encuentro también asistieron la presidenta municipal de Gabriel Zamora, Vilma Yesenia Maldonado Correo, así como representantes de los municipios de Arteaga, Nuevo Urecho, La Huacana y Parácuaro, quienes reafirmaron el compromiso institucional de todos los niveles de gobierno con el desarrollo productivo de la región.

Este esfuerzo forma parte del compromiso del Gobierno de Michoacán, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para impulsar el desarrollo pesquero y acuícola en beneficio de las comunidades productoras.