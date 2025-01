Ambientalistas denuncian secuestros, extorsiones y plagio de mujeres en Villa Madero

Morelia, Mich., a 14 de enero de 2025.- El PRI le dará la voz a quienes quieran y tengan el valor de denunciar, porque es la verdadera tribuna del pueblo, aseguró Memo Valencia, dirigente estatal y diputado local, tras respaldar la lucha emprendida por los habitantes de Madero, por medio de los Comités de Defensa Ambiental, en contra de la delincuencia organizada la cual roba agua, talan el bosque y cambian el uso de suelo, entre otros delitos, como extorsiones, secuestros y plagio de mujeres.

“A todo aquel que quiera alzar la voz para visibilizar la realidad en nuestro estado tendrá en nosotros el respaldo necesario para que sea escuchado. Hay personas que no pueden permanecer estáticas viendo cómo están talando nuestros bosques injustamente, porque el daño no solamente es a quienes viven ahí, no, no, es a todos, le están dando en la madre al ecosistema de Michoacán”, indicó.

Memo Valencia lamentó que la máxima tribuna de Michoacán, que es el Congreso del Estado, se haya convertido en un foro de adulación de Morena y no en lo que debe ser, la voz y defensa de las y los michoacanos.

“La máxima tribuna del pueblo la han convertido en un foro para ir a aventarle loas y adulaciones al gobierno y a Morena. Así que la tribuna del pueblo para hablar sobre la realidad de lo que está pasando en Michoacán es la de las ruedas de prensa del PRI de todos los martes”, sentenció.

Guillermo Saucedo Gamiño, coordinador de Comités de Defensa Ambiental en Madero, ha alzado la voz desde hace años en contra de la delincuencia que deforesta el bosque para la instalación de huertas de aguacate y lo que acusan como robo de agua en perjuicio de las comunidades.

Por esta lucha, los integrantes de los Comités de Defensa Ambiental como Guillermo Saucedo y Javier Arreola, han sido secuestrados y enfrentan amenazas de muerte a diario, pero su interés por el cuidado de los recursos naturales es más poderoso porque no quieren vivir en un lugar sin bosques, afirmaron.

“Si no defendemos lo que tenemos, ¿quién lo va a hacer? No ha habido hasta ahorita un gobierno que nos defienda de todo lo que hemos estado viviendo, todos estos atropellos de lo del agua, que es lo más importante, es un derecho que nadie nos lo puede quitar. Por eso ahora venimos aquí a denunciar públicamente, hemos sido amenazados y estamos vulnerables e indefensos”, dijo el señor Guillermo Saucedo.

Por su parte, Javier Arreola, pidió al gobierno estatal y federal atender la problemática que padecen, porque a pesar de las denuncias no se ha hecho nada por erradicar los delitos cometidos hacia el medio ambiente.

“Pedirle al gobierno federal y a la nueva presidenta que realmente creemos que puede, que nos ponga atención a los ambientalistas de Villa Madero, a los Comités de Defensa Ambiental de Villa Madero”, mencionó.

El líder del Revolucionario Institucional se sumó a la exigencia de los ambientalistas para que se haga justicia a sus denuncias y se proteja a quienes levantan la voz en contra de los que llamó “hacendados modernos” que acaparan los recursos naturales.

“Hacendados de la época moderna, imagínense los ideales por lo que luchó Zapata. Se las dan mucho de cardenistas ¿qué haría el general Cárdenas si viera todo esto? Morena debe ser concurrente con sus ideales que dicen tener”, afirmó.

Dirigente estatal iniciará campaña para alertar a la población sobre zonas minadas de la Tierra Caliente

Asimismo, el dirigente estatal priista anunció una campaña para la colocación de avisos hacia la población en zonas minadas, y evitar más muertes de ciudadanos, principalmente campesinos y trabajadores rurales, al mismo tiempo que envió su solidaridad y pésame a la familia del profesor de telesecundaria, Ramón Paz Salinas, quien murió en Apatzingán al activar con su vehículo uno de estos artefactos explosivos.

“Yo aquí les hago público que a partir de hoy vamos a emprender esta acción para prevenir a nuestra gente, la delincuencia que entre ellos se maten, nos da igual, son escoria, son basura de la sociedad, pero que muera gente inocente, campesinos, jornaleros, maestros, eso no se vale y alzaremos la voz y diríamos lo que tengamos que decir para que esto termine”, dijo.

Acompañaron el posicionamiento del PRI, la regidora de Morelia, Edna Martínez Nambo; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; la secretaria de Finanzas y Administración, Berenice Álvarez Álvarez; así como el secretario de Acción Electoral, Alejandro Bribiesca.