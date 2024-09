Alerta SSM sobre falsificación de analgésicos y antigripales

• Cafiaspirina, Aspirina, Aspirina Protec, Desenfriol D, Desenfriol-Ito Plus y Tabcin Noche

Morelia, Michoacán, 13 de septiembre de 2024.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la falsificación de diversos lotes y marcas de medicamentos analgésicos y antigripales, la cual fue notificada por la empresa Bayer de México.

Se trata de Cafiaspirina (ácido acetilsalicílico/cafeína 500 mg/30 mg): cuenta con dos lotes falsificados. Uno es el X24PJT en presentaciones de 24 y 100 tabletas y fecha de caducidad DIC/24. Además, el lote X24JF6, correspondiente a la presentación de 100 tabletas, es ilegal, ya que fue originalmente asignado a otro artículo.

Para el caso de la Aspirina (ácido acetilsalicílico 500 mg): se identificaron dos lotes falsificados de este producto. La presentación de 100 tabletas, con fecha de caducidad DIC/24 y denominación X24PJT, tampoco contiene el principio activo. El segundo lote irregular, X23SGA, muestra dos fechas de caducidad (FEB/24 y FEB/26), mientras que la caducidad original es de FEB/22.

Aspirina Protec (ácido acetilsalicílico 100 mg): Bayer informó que el lote BTAGXAG, con fecha de caducidad DIC 2024 y presentación de 28 tabletas, no contiene el principio activo y su número de lote no es reconocido por la empresa. Asimismo, la presentación de 28 tabletas con lote BT17US3 y fecha de caducidad 31.08.2024 es falsa, ya que la vigencia no corresponde al producto original.

Desenfriol D (clorfenamina/fenilefrina/paracetamol 2 mg/5 mg/500 mg): acerca de este antigripal falsificado con presentación de 30 tabletas, fecha de caducidad DIC/25 y número de lote X293F0, Bayer ha confirmado que no contiene el principio activo y que la denominación mencionada no aparece en su sistema.

Desenfriol-Ito Plus (clorfenamina/fenilefrina/paracetamol 1 mg/2.5 mg/80 mg): la empresa titular del registro sanitario también informó sobre tres lotes irregulares de este producto. El primero, con el número de lote X293F0 y fecha de caducidad DIC/25, tampoco contiene el principio activo. Además, el lote X25198, con fecha de caducidad DIC/24 en la presentación de 24 tabletas, no es reconocido por la empresa. Por último, se ha confirmado la falsificación del lote X255FP, que muestra caducidad de DIC 26; sin embargo, la fecha original es MAR/24.

Tabcin Noche: este antigripal falsificado presenta el número de lote X24TLD, con fecha de caducidad de 21 ABR 26 y presentación de 12 capletas; no fue reconocido por la empresa.

La SSM recomienda a la población verificar cuidadosamente los números de lote y las fechas de caducidad antes de adquirir dichos analgésicos y antigripales. También se exhorta a no comprar medicamentos en puestos ambulantes y en caso de contar con información sobre la comercialización de estos insumos irregulares, se invita a presentar la denuncia sanitaria correspondiente a través del siguiente enlace: https://t.ly/DenunciaSanitariaCofepris.