Morelia, Michoacán, 12 de marzo de 2026.- La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a través de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), informa a la población sobre la comercialización ilegal de los productos VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD, los cuales se promocionan como “suplementos dietarios” y se venden principalmente en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles.

De acuerdo con la alerta sanitaria emitida por la autoridad federal, estos productos representan un riesgo para la salud, ya que se detectó la presencia del principio activo tadalafilo, sustancia utilizada para tratar la disfunción eréctil y que no se declara en su etiquetado.

El uso de esta sustancia sin control médico puede provocar efectos adversos graves, especialmente si se combina con medicamentos que contienen nitratos, ya que puede provocar una disminución peligrosa de la presión arterial y poner en riesgo la vida.

Asimismo, autoridades sanitarias internacionales informaron que estos productos fueron retirados del mercado y su registro sanitario fue cancelado, debido a irregularidades detectadas en su composición y comercialización.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias recomiendan a la población no adquirir, consumir ni recomendar los productos VIFER MAX, VITAFER-L y VITAFER-L GOLD, así como evitar el consumo de productos que se promocionan como “suplementos dietarios” sin contar con registro sanitario o con ingredientes claramente declarados. De la misma forma, se recomienda no combinar estos productos con medicamentos ni utilizarlos como sustituto de tratamientos médicos.

En caso de identificar su venta o distribución, se solicita a la población realizar la denuncia sanitaria correspondiente ante las autoridades competentes a través del correo electrónico denuncias.coepris@salud.michoacan.gob.mx