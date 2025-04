Advierte Memo Valencia a Colosio sobre el riesgo de que se le acerquen personajes ligados el crimen organizado

Morelia, Michoacán, a 01 de abril de 2025. Ante los diversos hechos que han relacionado a gobiernos municipales emanados de MC con un grupo delictivo radicado en Jalisco, el dirigente estatal priista, Memo Valencia, advirtió al senador Luis Donaldo Colosio Riojas, tener cuidado de que no le acerquen a personajes ligados al crimen organizado, en su próxima visita a Morelia.

“Quiero invitar al senador Colosio que cuide mucho con quién se toma fotos, porque luego las fotografías a uno lo persiguen toda la vida y no va a llegar, no va a faltar el momento en que se las quieran sacar”, dijo.

El líder estatal del Revolucionario Institucional afirmó que, en el partido naranja están más ocupados en tapar el sol con un dedo, que, en reconocer sus vínculos con grupos delictivos en diversos municipios, como ha quedado de manifiesto en Coalcomán y Tanhuato, donde se han realizado “homenajes” al fundador de un cártel.

“Pactan con criminales y ahí no hay temas de género. Sabemos perfectamente lo que pasó en Coalcomán, cómo le robaron la Presidencia Municipal al candidato que ganó, que era del PRD, quién operó todo y cómo el municipio está secuestrado por el crimen organizado y allá son los que mandan. Y no digan que no le hicieron un homenaje al señor ese que han sacado homenajes ya cada rato”, indicó.

Finalmente, Memo Valencia recordó que en estas dos demarcaciones michoacanas fueron las primeras en realizar estos actos, y por ello, insistió en que “si al señor Colosio lo van a traer, al joven Colosio Riojas, lo van a traer a tomarse fotos con presidentes municipales coludidos con el crimen organizado, pues menudo favor le van a hacer. En unos años que quiera ser candidato a otra cosa le van a sacar las fotos”.