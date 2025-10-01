Uruapan, Mich.- 01 de octubre de 2025.- La mañana de este miércoles, un adulto mayor falleció al ser atropellado presuntamente por un camión de carga cuyo chofer se retiró del sitio, accidente registrado sobre la calzada Benito Juárez, a la altura de la colonia Francisco J. Mújica, en este municipio de Uruapan.

Trascendió que minutos antes de las 11:00 horas algunas personas reportaron al hombre inerte a un costado de la vialidad, entre la prolongación de las calles Durango y Michoacán, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos de Protección Civil Municipal.

A su arribo, los socorristas confirmaron el deceso de la persona que presentaba exposición de masa encefálica, luego de que las llantas de la pesada unidad le pasaran por encima. La zona fue acordonada y se solicitó la intervención de la Fiscalía.

Hasta el momento, el hoy occiso permanece como desconocido, sólo se sabe que tenía entre 60 y 65 años de edad, mientras que el presunto responsable se dio a la fuga.