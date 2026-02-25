Morelia, Michoacán; 25 de febrero de 2026.- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, realizó una visita de trabajo en la colonia Las Margaritas, donde sostuvo un diálogo directo con vecinas y vecinos para escuchar de primera mano sus inquietudes y propuestas en materia de infraestructura hidráulica.

Durante el recorrido, el titular del Ooapas conversó con las y los habitantes de la zona sobre acciones que permitan fortalecer la red de agua potable y alcantarillado, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, priorizando soluciones que respondan a las necesidades reales de la comunidad.

“Caminar en territorio nos permite conocer de primera mano las necesidades de la ciudadanía. Solo escuchando y trabajando de la mano con las y los vecinos podemos construir soluciones efectivas y duraderas. Este primer encuentro es solo el comienzo de un trabajo en conjunto que estaremos impulsando durante el primer semestre del año”, destacó Adolfo Torres Ramírez.

En el marco de esta visita, una brigada de bacheo acudió a realizar una primera etapa de las labores sobre la calle Abedul, como parte de las acciones integrales que se estarán desarrollando en la colonia.

Estas labores se llevan a cabo con el gobierno que encabeza el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, reafirmando el compromiso de trabajar en territorio y dar atención directa a las demandas ciudadanas.