Morelia, Michoacán; 07 de octubre de 2025.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), informa que a pesar del desfogue controlado que realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la tarde de ayer en la presa de Cointzio, además de la ligera llovizna registrada durante la noche, los niveles de los principales cuerpos de agua en Morelia se mantienen dentro de rangos normales.

El Río Grande presenta un nivel del 40 por ciento con buena velocidad de corriente; el Río Chiquito, un 20 por ciento; y el dren de los Itzícuaros se encuentra al 55 por ciento, operando con bombeo permanente. El resto de los drenes del municipio se reportan estables y sin incidencias.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, informó que el Organismo mantiene coordinación permanente con la Conagua para dar seguimiento al comportamiento de los niveles y atender oportunamente cualquier situación que pudiera presentarse.

Asimismo, recordó que el Ooapas cuenta con estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos de la ciudad, lo que permite monitorear en tiempo real las condiciones de lluvia y actuar de manera preventiva.

Finalmente, Torres Ramírez reafirmó el compromiso del Ooapas y del Gobierno de Morelia de seguir trabajando por el bien común de las y los morelianos, fortaleciendo las acciones de prevención y atención durante la temporada de lluvias.