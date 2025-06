• De marzo a mayo de 2025, se han brindado más de 500 atenciones directas.

Morelia, Michoacán; 17 junio de 2025.- Como parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de Morelia encabezado por el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, el programa “Ooapas en tu Calle” continúa acercando los servicios del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) a las colonias de la ciudad.

De marzo a mayo de este año, el programa ha logrado brindar más de 500 atenciones directas, facilitando a los usuarios el acceso a trámites y servicios sin necesidad de trasladarse a las oficinas centrales.

El director del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó la importancia del programa como un vínculo directo entre el organismo y la comunidad: “Este programa es una buena oportunidad de acercamiento para la ciudadanía, y permite dar una atención más inmediata. Escuchamos directamente sus necesidades y resolvemos en el lugar, sin trámites complicados”.

Durante las jornadas del programa que se realizan dos veces por semana, los días martes y jueves, se ofrecen los siguientes servicios:

• Aclaraciones de cobros en el recibo de agua,

• Ajustes en multas, recargos o consumos,

• Cambios de titularidad en contratos,

• Recepción de pagos del servicio de agua potable.

Además, como parte de una atención integral, se han llevado a cabo trabajos de bacheo, limpieza y mantenimiento de alcantarillas, así como la atención de reportes por fugas de agua en las zonas visitadas.

“Ooapas en tu calle” ha brindado apoyos especiales a sectores prioritarios, otorgando descuentos a personas adultas mayores, pensionadas, jubiladas y con alguna discapacidad, con el fin de fomentar una cultura de pago accesible y equitativa.

La señora Luz García, vecina beneficiada por el programa, compartió su experiencia positiva: “Antes era difícil resolver mis dudas, pero ahora vienen cerca de casa, me atienden rápido y me explican todo muy bien. Este programa es muy bueno para quienes no podemos ir hasta las oficinas”.

Hasta la fecha se ha llegado a 24 colonias de Morelia, con resultados tangibles y una buena aceptación por parte de la ciudadanía; por lo que el Ooapas continuará llevando estas jornadas a más zonas de la ciudad, con el compromiso de seguir mejorando los servicios públicos y la atención a las y los morelianos.