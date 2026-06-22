El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la emisión de la convocatoria para la selección y designación de la Presidencia y cuatro Consejerías electorales del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), con el fin de garantizar la continuidad de sus funciones constitucionales y legales de este órgano máximo de dirección.

El proceso de selección tiene como objetivo designar a una Consejera Presidenta y dos consejerías electorales por un periodo de siete años, contados a partir del día siguiente de la aprobación del acuerdo de designación, así como a dos consejerías electorales para concluir el periodo originalmente conferido, el 30 de septiembre de 2031.

Las vacantes se generaron a partir de la resolución del Consejo General del INE mediante la cual se determinó la remoción del Consejero Presidente del IEM, Ignacio Hurtado Gómez; del consejero electoral Juan Adolfo Montiel Hernández; así como de las consejeras electorales Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y Claudia Marcela Carreño Mendoza, por conductas consideradas dentro de las causales graves previstas en la legislación electoral. Asimismo, respecto de la consejera electoral Silvia Verónica Mauricio Salazar, de la cual se determinó el sobreseimiento del procedimiento de remoción, derivado de la renuncia presentada el 17 de junio, con efectos a partir del 18 de junio de 2026.

En consecuencia, dio inicio el procedimiento para cubrir las vacantes y asegurar la debida conformación del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, particularmente en el marco del próximo Proceso Electoral Local 2026-2027.

La convocatoria para la Presidencia será exclusiva para mujeres, en observancia del principio de alternancia dinámica, toda vez que el cargo era ocupado por un hombre. Por su parte, el proceso para las cuatro consejerías electorales será de carácter mixto. 2

El procedimiento de selección contempla diversas etapas de evaluación. El examen de conocimientos será aplicado y calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), bajo la modalidad de examen desde casa.

Posteriormente, las 19 mujeres y los 19 hombres que obtengan las mejores calificaciones, siempre que éstas sean iguales o superiores a seis, accederán a la etapa de ensayo, cuya aplicación y evaluación estarán a cargo de El Colegio de México (COLMEX).

Las personas aspirantes con ensayo idóneo participarán en la etapa de valoración curricular y entrevistas, siempre que no existan observaciones fundadas que justifiquen su descalificación. Adicionalmente, se aplicará una prueba de competencias gerenciales a cargo de la Unidad de Evaluación Psicológica Iztacala de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México (UEPI-UNAM), mediante la cual se evaluarán competencias relacionadas con liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, negociación, profesionalismo e integridad.

De acuerdo con el calendario aprobado, el registro de personas aspirantes se realizará del 22 al 29 de junio; el examen de conocimientos tendrá verificativo el 4 de julio; el ensayo se aplicará el 18 de julio; la prueba de competencias gerenciales, el 1 de agosto, y las designaciones deberán aprobarse a más tardar el 31 de agosto de 2026.