Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- La administración encabezada por la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, inició una cruzada de entrega de Títulos Profesionales rezagados desde el año 1985 al 2022, los cuales se encuentran listos para su entrega.

La directora de Control Escolar, Marisela Morfín Amézquita informó que los títulos que están en dicho estatus corresponden a trámites realizados antes del presente Rectorado, “es un lote grande, de casi cuatro mil títulos, los cuales queremos que lleguen a su destino y que las personas que por algún motivo no pudieron recogerlos acudan con nosotros, presentando únicamente su identificación oficial y su constancia del servicio social”.

Indicó que esta acción responde al compromiso de la rectora Yarabí Ávila de impulsar que todas y todos los egresados de la UMSNH concluyan de manera satisfactoria su trayectoria escolar y obtengan el documento que acredita su formación profesional.

“Esta campaña beneficiará a muchas y muchos de nuestros estudiantes que por algún motivo dejaron ese trámite un poquito de lado, pero que los títulos aún los tenemos aquí y queremos que lleguen a sus manos”, enfatizó la funcionaria.

Para nosotros es de sumo interés que nuestros alumnas y alumnos completen todo su proceso, añadió, y justamente la entrega del título es el último peldaño de sus carreras, con lo que ellos terminan un largo proceso aquí en la Universidad y ese título al final de cuentas es el reconocimiento a todo su esfuerzo, de ahí la importancia de que cierren ese ciclo.

Explicó que además de esta lista se estarán entregando también los títulos que se hayan tramitado a partir del 2023 y que ya estén elaborados, “tenemos un listado de todos los títulos que tenemos aquí en el área de Titulación, los que no estén en ese listado es porque se encuentra actualmente en producción y para esos tenemos unas fechas de entrega probable para este mismo año, tentativamente antes del 19 de diciembre”.

La entrega de títulos inicia a partir de este miércoles 29 de octubre, en el edificio Q, en las ventanillas 22 y 23 de la Dirección de Control Escolar en Ciudad Universitaria, en un horario de 8:30 a 17:00 horas, sin la necesidad de hacer una cita previa.

El listado de los títulos que se encuentran listos para su entrega, se puede consultar a través de la la siguiente página: https://script.google.com/macros/s/AKfycbxy8WT8DJwCnxootsqo6f1rQJ1APH9eVj_aaOjqo1KWkaNFky9CCLoMfYPNhuHvY3YE/exec, ingresando su nombre completo y matrícula.