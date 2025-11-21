Morelia, Michoacán, 21 de noviembre de 2025.- Del 28 de noviembre al 5 de diciembre, el municipio de Acuitzio celebrará el 160 aniversario del canje de prisioneros belgas y franceses por mexicanos, un acontecimiento parte de la Intervención Francesa que marcó la identidad local y que dio nombre a la cabecera municipal: Acuitzio del Canje. La conmemoración incluirá actividades cívicas, culturales, deportivas y gastronómicas abiertas al público.

La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) resaltó el compromiso de la comunidad para preservar su historia y fortalecer su identidad. Afirmó que para la institución es una responsabilidad acompañar las iniciativas que nacen desde los territorios y que mantienen vivas las expresiones culturales que dan sentido a la vida comunitaria. “Es un gusto sumarnos a este proceso de celebración y memoria”, expresó.

El presidente municipal de Acuitzio, Adán Guillén Villaseñor, agradeció el acompañamiento de la Secum y recordó que esta es la festividad más emblemática del municipio. Adelantó que se busca ampliar su alcance y difusión para que más habitantes de municipios cercanos participen. Anunció también que este año se realizará la primera Feria del Tamal y la Gordita de Haba, como parte del impulso a la identidad gastronómica local.

La directora de Comunicación Social, Cultura y Educación de Acuitzio, Moncerrad Ayerim Martínez García, detalló que a lo largo de la semana se desarrollará un programa integrado por encuentros deportivos, presentaciones de danza y música, la participación de artistas locales y agrupaciones invitadas, así como la inauguración de una muestra pictórica. Habrá además una exhibición gastronómica y mezcalera.

Con esta edición, Acuitzio refuerza el valor de sus tradiciones, oficios y expresiones distintivas, entre ellas la alfarería, la pirotecnia y su gastronomía típica. La conmemoración busca fortalecer la proyección cultural y turística del municipio, así como el orgullo de ser acuitzense.