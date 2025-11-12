Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acordó con los coordinadores de las diferentes rutas de combis del transporte público de Morelia, descuentos y condonaciones en trámites vehiculares para obtener licencias de chofer durante el Buen Fin.

Al encabezar reunión de trabajo con los transportistas y los secretarios Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías; de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez y la directora del Instituto del Transporte, María Elena Huerta Moctezuma, el mandatario se comprometió a dar facilidades para que los choferes regularicen permisos de conducir, en cumplimiento a sus obligaciones como contribuyentes y a la normatividad vigente.

Compartió que los descuentos y condonaciones se harán durante los días del Buen Fin, además de que se incorporará a la Ley de Ingresos del estado, que las licencias de chofer sean equiparables en costos a las de conductor.

El gobernador también compartió que como parte del sistema integrado de transporte para Morelia que comprende el teleférico y el metrobús, se contempla la modernización de unidades del servicio público urbano, suburbano y combis.

Y enfatizó que este gran proyecto de movilidad para Morelia no le quitarán las concesiones a nadie ya que el objetivo es consolidar, junto con los transportistas, una mejor movilidad para los morelianos.

Por su parte los coordinadores de las rutas azul A, B y C, naranja 1 y 2, café 1 y 1A, roja 1 y 2, morada 2 y 2A, gris y rosa, se mostraron interesados en apoyar el proyecto y agradecieron al gobernador su respaldo para atender pendientes y renovar su parque vehicular para dar servicio de calidad a los usuarios.