Morelia, Mich.- Martes 21 de octubre de 2025.- Cuatro personas resultaron lastimadas tras un accidente de tránsito en el que estuvieron involucrados una motocicleta y un automóvil. El percance ocurrió sobre el Periférico Paseo de la República, Sector Independencia, ubicado en la ciudad de Morelia, informaron fuentes de rescate, las cuales agregaron que el auto terminó volcado.

El aparatoso accidente se registró durante la madrugada de este martes, a la altura de la colonia Vivero Indeco, justo donde se realiza la construcción del “Puente Paso Independencia”, cerca de los asentamientos Sentimientos de la Nación y Mariano Michelena.

En el sitio se presentaron bomberos estatales y paramédicos, quienes auxiliaron a los afectados. Asimismo, elementos de la Policía Municipal se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.