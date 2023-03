A que en Semana Santa el destino sea Santa Clara del Cobre invita Araceli Saucedo a turistas

Salvador Escalante, Michoacán, a 27 de marzo 2023.- Ven y vive Semana Santa en Santa Clara del Cobre, el Corazón de Michoacán, exhortó la presidenta municipal, Araceli Saucedo Reyes, al referir que del 31 de marzo al 9 de abril, el municipio de Salvador Escalante contará con una amplia variedad de actividades turísticas que podrán disfrutar sus habitantes, así como el turismo nacional y extranjero.

En ese sentido, manifestó estar todo listo para la realización del Tianguis Artesanal de Semana Santa, donde habrá promoción y venta de artesanías representativas de la región, así como una muestra gastronómica de este Pueblo Mágico de Michoacán.

Ante esto, destacó que como es ya tradición, aproximadamente 100 artesanos estarán mostrando su trabajo y cerca de mil talleres abrirán sus puertas al turismo, con el fin de mostrar la técnica del martillado.

“La Semana Santa se trata de una de las celebraciones más importantes del año para la Iglesia Católica, y como cada año Salvador Escalante ofrece diferentes experiencias para vivir y formar parte de dichos eventos”.

Tales como, la inauguración del Altar de Dolores, a las 5:00 p.m., el 31 de marzo; sábado 1 de abril: Procesión del Laurel en la casa del fiscal a la huatapera, a las 9:00 a.m.; Domingo de Ramos a partir de las 11:00 a.m.; Miércoles Santo, a las 6 de la tarde, Misa de Enfermos en el templo parroquial; Jueves Santo: Presentación de la Última Cena, a las 8 de la noche; Viernes Santo Viacrucis a las 11:00 a.m. y Procesión del Silencio a partir de las 8:30 de la noche.

Mientras que el Sábado de Gloria, a las 10 de la mañana, peregrinación de niños, así como la Bendición del Fuego Nuevo, Cirio Pascual y Misa, a las 8:00 p.m. Para el Domingo de Resurrección, a la 1 de la tarde se tendrá la procesión del Señor de la Resurrección, para una hora más tarde llevar a cabo el encuentro de la imagen del Señor de la Resurrección con San Juan, María Magdalena y San Pedro en la Pérgola.

Ante esto, señaló que su Gobierno Municipal desplegará operativos de prevención para custodiar las peregrinaciones y demás eventos en la vía pública, ya que congregan a cientos de asistentes, entre habitantes del municipio y turistas nacionales y extranjeros.