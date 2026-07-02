Zamora, Mich.- 02 de julio de 2026.- Tras una persecución elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado recuperaron una camioneta con reporte de robo, además aseguraron equipo táctico y otros objetos, presuntamente de un grupo delincuencial.

De acuerdo a la información obtenida en la labor reporteril, los oficiales de la Guardia Civil se encontraban realizando acciones dentro del operativo Plan Michoacán por la Paz y la Justicia sobre la carretera Zamora-Morelia, cuando a la altura de la comunidad de El Sauz de Abajo observaron a varios masculinos a bordo de una camioneta sin placas.

Dichos sujetos al notar la presencia policial aceleraron y mostraron una actividad evasiva, por lo que los policías al realizar recorridos en la zona ubicaron la unidad abandonada e impactada con un letrero en la entrada del Parque Industrial del Bajío.

Al revisar el automotor de la marca Dodge Journey, modelo 2026, sin matrícula, los agentes se percataron que contaba con reporte de robo, mientras dentro de la unidad encontraron 4 pantalones tacticos, 1 camisola pixelada, una camisola táctica, unas botas tácticas color café, unas rodilleras color caqui, 2 gorras negras y una chamarra negra, así como cinco poncha – llantas, un equipo de radio y una placa con las siglas del grupo delincuencial.

Los oficiales se desplegaron en busca de los sospechosos, pero estos no fueron ubicados, mientras que lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente.

AGENCIA RED 113