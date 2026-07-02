Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- La Comisión Forestal del Estado (Cofom) continúa con el desarrollo del programa “Bio Renace: Dispersando Vida”, mediante el cual se han restaurado hasta el momento 26 hectáreas de superficie forestal con la dispersión aérea de 92 mil germoesferas a través de drones en cinco municipios de Michoacán.

Las labores se realizan con un promedio aproximado de cuatro mil germoesferas por hectárea, utilizando tecnología de drones que permite atender zonas de difícil acceso y fortalecer las acciones de restauración de ecosistemas forestales afectados por incendios y otros procesos de degradación.

Las acciones se han llevado a cabo en La Cebadilla, municipio de Nuevo Urecho, donde se atendieron ocho hectáreas con la dispersión de 32 mil semillas de Pinus devoniana; en El Estribo, en Pátzcuaro, con seis hectáreas y 12 mil germoesferas de la misma especie; así como en Mesa de Tzitzio, donde se restauraron cuatro hectáreas con 16 mil germoesferas de Pinus devoniana y Pinus pseudostrobus.

Asimismo, en los municipios de Turicato y Tacámbaro se intervinieron cuatro hectáreas en cada uno, con la dispersión de 16 mil germoesferas por sitio de las especies Enterolobium cyclocarpum, Leucaena leucocephala y Swietenia humilis, adecuadas para las condiciones de clima tropical de estas regiones.

Durante la próxima semana, se continuarán las dispersiones en los municipios de Quiroga y Los Reyes, para concluir posteriormente en Uruapan, con el objetivo de alcanzar la meta de restaurar 50 hectáreas mediante la dispersión de 200 mil germoesferas.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la restauración de los ecosistemas forestales, impulsando el uso de tecnologías innovadoras para conservar el patrimonio natural y fortalecer la resiliencia de los bosques del estado.