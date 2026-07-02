Morelia, Michoacán, 01 de julio 2026.- Toda la obra pública que se realice en Michoacán debe ser en su totalidad en beneficio de la ciudadanía, y dejar de lado los colores partidistas, eslóganes de gobierno o nombres de candidatos, ya que representa un gasto sin sentido proveniente de los impuestos de los michoacanos, sentenció Toño Carreño Sosa.

En la iniciativa propuesta por el diputado de Movimiento Ciudadano, fue enfático en tribuna al aclarar que las obras públicas no pertenecen a un partido, ni a un gobierno o administración; son de la gente.

Sin embargo, lamentó el legislador, durante años hemos normalizado una práctica que nunca debió existir: pintar, decorar o identificar la infraestructura pública con colores, símbolos o elementos que inevitablemente la ciudadanía relaciona con una fuerza política. “Poco a poco dejamos de ver una escuela, un parque o una clínica, para empezar a ver los colores de un gobierno y eso debe terminar”.

Toño Carreño hizo un llamado a entender que un hospital no cura ideologías; un puente no es un estatuto partidista y una obra pública jamás debe convertirse en un anuncio electoral, ni de manera directa ni de manera indirecta.

Las instituciones deben ser como un puente sólido; añadió el diputado de la Bancada Naranja, unen a las personas sin preguntarles por quién votaron o sus ideologías partidistas; esa es la esencia del servicio público.

La iniciativa que presentó, explicó, busca precisamente recuperar ese principio de neutralidad institucional. Propone que las obras financiadas con recursos públicos no puedan incorporar colores, emblemas, logotipos, lemas o cualquier elemento visual que razonablemente pueda identificarse con partidos políticos, candidaturas o servidores públicos.

“No se trata de prohibir colores; se trata de impedir que los bienes de todos se utilicen para promover a unos cuantos, además del consecuente ahorro de recursos públicos en cada administración”.

Finalmente, lamentó que se gasten millones de pesos únicamente para sustituir una identidad política por otra, cuando ese dinero podría destinarse a más obra pública como calles, luminarias, además de medicamentos, becas y seguridad.