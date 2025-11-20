Morelia, Michoacán, 20 de noviembre de 2025. El nuevo Poder Judicial de Michoacán, comprometido con una impartición de justicia con perspectiva de género y con la protección de los derechos de las mujeres, informa que en lo que va del año 2025, juezas y jueces del estado han emitido 16 sentencias condenatorias en casos seguidos por feminicidio, resoluciones que en su conjunto acumulan 638 años de prisión para las personas sentenciadas.

Como resultado de estas determinaciones que demuestran que la institución garantiza un acceso efectivo a la justicia, además de la pena de prisión se les ha condenado al pago de la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas; se trata de 5 casos judicializados en la región de Morelia, 6 en Uruapan, 3 en Zitácuaro, 2 en La Piedad y 1 en Zamora.

Estas resoluciones reflejan el trabajo firme, especializado y comprometido de las personas juzgadoras del Poder Judicial de Michoacán.