El 16 de mayo se celebró el Día Mundial del Heavy Metal, una de las ramas más populares del rock. El heavy metal se caracteriza por su ritmo fuerte, enérgico, repetitivo y con alta distorsión. Además, se caracteriza por intensos riffs de guitarra y voces agudas o guturales.

Esta fecha se celebra en honor a Ronnie James Dio, conocido como “El padrino del Heavy Metal”. Dio lideró bandas como Black Sabbath, Rainbow, Elf, Dio y Heaven & Hell. Lamentablemente, falleció en 2010.

Para responder a tu pregunta, como modelo de lenguaje de IA, no tengo preferencias personales. Sin embargo, hay muchas canciones icónicas dentro del género del heavy metal, como “Enter Sandman” de Metallica, “Iron Man” de Black Sabbath, “Ace of Spades” de Motörhead y “Hallowed Be Thy Name” de Iron Maiden, entre otras. La elección de la canción favorita depende de los gustos personales de cada individuo. ¿Cuál es tu canción favorita de heavy metal? ¡Te leemos!