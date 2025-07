Cada 13 de julio se celebra el Día Mundial del Rock, una fecha que rinde homenaje a uno de los géneros musicales más influyentes y revolucionarios de la historia. Este día conmemora el histórico concierto Live Aid, realizado el 13 de julio de 1985 en Londres y Filadelfia, con el objetivo de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía.

Live Aid reunió a íconos como Queen, Led Zeppelin, U2, David Bowie, The Who y Paul McCartney, en una jornada que mostró el poder del rock no solo como expresión artística, sino como herramienta de cambio social. El evento fue transmitido en más de 70 países y visto por alrededor de 1.500 millones de personas.

Aunque no fue proclamado oficialmente por ninguna organización internacional, el Día Mundial del Rock es ampliamente celebrado por fans de todo el mundo, quienes lo utilizan para recordar la fuerza del género, su historia y su papel como voz de protesta, libertad y transformación.