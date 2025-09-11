Morelia, Michoacán, 11 de septiembre de 2025.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” invita a la ciudadanía a participar en la cuarta edición de la Carrera Atlética Recreativa en su edición nocturna, que este año será dedicada a la conservación del lobo mexicano, especie emblemática en peligro de extinción, y parte de un programa binacional de recuperación en colaboración con Estados Unidos.

El director del Zoológico, Julio César Medina Ávila, dio a conocer que la cita será el viernes 4 de octubre a las 19:30 horas, en un recorrido único que se realizará dentro de la periferia del zoológico, con rutas de 2, 4 y 6 kilómetros, diseñadas para que niños, jóvenes y adultos puedan disfrutar de una experiencia diferente, deportiva y a la vez solidaria con la conservación de la fauna silvestre.

Este año, dijo, será el lobo mexicano el protagonista, con el objetivo de continuar apoyando los esfuerzos de preservación de esta especie, de la cual el parque alberga actualmente cuatro ejemplares hembras. Con lo recaudado, se construirá un nuevo espacio físico para ellas en el área de Selva Mexicana.

La carrera atlética se ha consolidado como un evento recreativo con causa, en la que, en su primera edición, dedicada al jaguar, se recaudaron fondos para remodelar su albergue; en la segunda edición, en honor al achoque, se equipó el laboratorio de reproducción y en la tercera edición, a favor del águila real, se fortalecieron acciones para su conservación.

El costo de inscripción es de 350 pesos para niños, personas con discapacidad y adultos mayores y para el público general, 400 pesos. Las inscripciones ya están abiertas en el Área Educativa del zoológico, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. El kit del corredor incluye playera conmemorativa, dorsal y medalla. Para mayores detalles e inscripciones, comunicarse al 44 34 92 76 40.