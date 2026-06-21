Parácuaro, Michoacán, a 21 de junio del 2026.- Como parte de su gira por la región de Tierra Caliente, el promotor para recuperar la grandeza de Michoacán, Octavio Ocampo, sostuvo encuentros con militantes del PRD, representantes de diversos sectores sociales y empacadores de limón en los municipios de Apatzingán, Parácuaro y la tenencia de Antúnez, donde llamó a fortalecer la unidad, respaldar al campo y construir un proyecto cercano a la ciudadanía.

Durante su mensaje en Parácuaro, Ocampo destacó la importancia de recorrer el territorio para escuchar de primera mano las necesidades de la población y reencontrarse con las y los michoacanos. Señaló que la recuperación de la grandeza de Michoacán debe construirse desde las comunidades, atendiendo las demandas sociales y fortaleciendo los sectores productivos.

Uno de los principales temas abordados fue la situación del campo, al que calificó como el motor económico de la región. Reconoció la relevancia de cultivos como el limón, mango, papaya y toronja, al señalar que generan empleo y dinamizan la economía local. Sin embargo, advirtió que los bajos precios de algunos productos agrícolas afectan directamente a productores, trabajadores y comercios, por lo que consideró necesario impulsar acciones que fortalezcan al sector.

Asimismo, destacó que, pese a la riqueza natural y la disponibilidad de agua en gran parte del Valle de Apatzingán, muchas familias continúan enfrentando carencias económicas, rezagos en infraestructura educativa y dificultades para acceder a servicios de salud de calidad.

En ese sentido, expresó su preocupación por las condiciones en que operan algunos hospitales de la región, donde la ciudadanía enfrenta problemas por la falta de medicamentos, especialistas, equipamiento médico y atención suficiente para la demanda existente.

Ante militantes y liderazgos perredistas, Octavio Ocampo subrayó que la unidad será fundamental para consolidar un proyecto político competitivo y cercano a la gente. Reconoció la trayectoria de mujeres y hombres que han representado al partido en distintos procesos electorales y llamó a mantener la organización y el trabajo territorial.

Durante su recorrido también sostuvo reuniones con empacadores de limón y representantes de distintos sectores sociales, con quienes dialogó sobre los retos económicos y productivos que enfrenta la región, reiterando su compromiso de construir propuestas que atiendan las necesidades reales de la población.

Finalmente, Ocampo convocó a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo por recuperar la grandeza de Michoacán, destacando que el principal valor del estado es su gente trabajadora, la cual diariamente contribuye al desarrollo económico y social de sus comunidades.