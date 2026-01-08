Morelia, Michoacán; 08 de enero de 2026.- Como parte del compromiso del Gobierno de Morelia por atender de manera cercana y directa a la zona rural del municipio, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, sostuvo una reunión con las y los encargados del orden de las comunidades pertenecientes a la tenencia de San Miguel del Monte, con el objetivo de escuchar sus principales necesidades y definir acciones concretas.

Durante el encuentro, Yankel Benítez destacó que para la administración que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, acercarse, dialogar y decidir junto con la gente es la forma correcta de gobernar, reiterando que el trabajo coordinado con las comunidades permite generar soluciones reales y duraderas.

Acompañado por Roberto Carlos López García, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Morelia (Saderm), se analizaron las necesidades prioritarias del campo, estableciendo acuerdos claros que permitirán mejorar la infraestructura y fortalecer la actividad rural.

Como resultado de este diálogo, la próxima semana iniciarán trabajos con maquinaria en caminos rurales, reafirmando que cuando hay voluntad y coordinación, las acciones se traducen en beneficios directos para la población.

Además, llevarán a niñas y niños de la zona regalos de Reyes Magos, por parte del DIF Morelia, que preside Paola Delgadillo Hernández.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia refrenda su interés por fortalecer el desarrollo de las comunidades rurales, y construir comunidad desde el territorio, consolidando a Morelia como la mejor ciudad para vivir.