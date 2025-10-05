Chucándiro, Mich.- Domingo 05 de octubre de 2025.- Uno de los dos remolques de un tractocamión se desprendió y terminó volcado a la orilla de la Autopista México-Guadalajara, informaron autoridades policiales.

El incidente únicamente dejó daños materiales. El percance se registró este domingo en el kilómetro 258, a la altura del municipio de Chucándiro. Según las fuentes, los contenedores transportaban sueros de electrolitos.

La emergencia fue atendida por paramédicos y agentes de la Guardia Nacional (GN), éstos últimos realizaron el peritaje respectivo y pidieron una grúa para el citado remolque siniestrado.