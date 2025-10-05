Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2025.- La Unidad de Hemodiálisis del Hospital Infantil de Morelia “Eva Sámano de López Mateos” se ha consolidado como un centro crucial para la atención de la salud renal pediátrica. Perteneciente a la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), la unidad ha brindado servicios esenciales a la niñez desde su inauguración el 22 de septiembre de 2022.

Desde su apertura, la unidad ha expandido notablemente su servicio, pasando de atender inicialmente a un paciente de terapia intensiva y dos ambulatorios, a realizar un total de cuatro mil 447 sesiones de hemodiálisis. Estos tratamientos han beneficiado a 18 pacientes, con edades que oscilan entre los 8 y 18 años.

Cada menor recibe entre dos y tres sesiones de hemodiálisis por semana, según sus necesidades médicas individuales, lo que garantiza una atención integral y especializada.

La unidad opera bajo un esquema de atención específica para menores de edad, una vez que los pacientes cumplen la mayoría de edad son canalizados al Hospital General “Dr. Miguel Silva” para asegurar la continuidad de su tratamiento renal.

Con esta unidad, la Secretaría de Salud de Michoacán reitera su compromiso con la atención oportuna y la calidad de vida de los niños y adolescentes en la entidad que requieren este tratamiento.