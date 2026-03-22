Morelia, Mich. – Domingo 22 de marzo de 2026.- Una persona resultó levemente lesionada tras la volcadura de un automóvil sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, informaron fuentes de rescate.

El aparatoso accidente se registró la noche de este domingo, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, y fue reportado al número de emergencias. Después acudieron los bomberos estatales, quienes auxiliaron al ocupante del referido vehículo.

Asimismo, unos agentes de vialidad se encargaron del peritaje correspondiente y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar la unidad siniestrada.

Se recomienda a los conductores manejar con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias ilícitas.

AGENCIA RED 113