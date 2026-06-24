Yurécuaro, Michoacán, 24 de junio de 2026.- Con enlace en vivo a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla encabezó en Yurécuaro la entrega de casas del Programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia nacional que busca garantizar el acceso a espacios dignos para familias michoacanas con una nueva meta de 82 mil viviendas de Conavi, Infonavit y Fovissste a entregarse como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

El mandatario estatal destacó que en Yurécuaro fue posible concretar este proyecto gracias a la donación de un predio por parte del Ayuntamiento y señaló además que, se contempla la edificación de 50 mil viviendas por el Infonavit, 20 mil por la Comisión Nacional de Vivienda, y 12 mil por el FOVISSSTE. Esta política pública impulsada por el Gobierno de México ya presenta un 24 por ciento de avance.

“Este es un programa de un alto sentido humano que permite acceder a la vivienda como un derecho, porque es para aquellas personas que no tienen ningún tipo de crédito y que el modelo neoliberal los condenaba a pagar renta por toda su vida”, manifestó.

Ramírez Bedolla, indicó que con estas acciones, se impulsa el bienestar de las familias y contribuyen a reducir las desigualdades sociales mediante el acceso a un patrimonio digno y seguro.

Por su parte, el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, José Alfonso Iracheta Carroll, informó que la meta para Michoacán es construir 82 mil viviendas, mediante una inversión estimada de 49 mil 200 millones de pesos, contribuyendo a la meta nacional de un millón 800 mil casas.

Explicó que las viviendas contempladas en el programa contarán con una superficie de construcción de 60 metros cuadrados, distribuidos en tres recámaras, sala-comedor, cocina y patio de servicio, además de que las familias beneficiarias recibirán las escrituras de sus propiedades, brindándoles certeza jurídica sobre su patrimonio.

Acompañaron al gobernador Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda para el Bienestar; Moisés Navarro Arellano, presidente municipal de Yurécuaro; David Soto Quizaman, director general del Instituto de Vivienda del Estado; Rogelio Silva Cervantes, Luis Fernando Baeza Guerra; Araceli Martínez Manzo y Edith Karina Martínez González beneficiarias de Vivienda para el Bienestar; así como otros beneficiarios y beneficiarias del programa.