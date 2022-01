Violencias en el México de hoy y de mañana.

“En mis películas

los monstruos

son los humanos”

Guillermo Del Toro

Los niveles de violencia que vivimos en México son históricos, no existe en la memoria colectiva un recuerdo de tal cantidad de muertes, violencia y acciones de maldad, aun comparándonos con otras civilizaciones. Para nosotros como psicólogos se trata de un problema íntimamente ligado a la noción de autoridad con que convivimos, especialmente ligado a la imagen paterna y a la impunidad generalizada con que actúan las autoridades.

Vivimos en comunidades cada vez más individualistas, indiferentes a las diferentes existencias, despreciando lo animal y lo humano, donde existe la creencia de que se lucha para sobrevivir.

Podemos pensar que, en la sociedad contemporánea, los individuos consideran que la violencia, agresividad y maldad son naturales en el ser humano, y que la han normalizado, lo que es erróneo. La violencia no es natural, de hecho es un acto antinatural para el ser humano. Así como lo menciona el cineasta Del Toro, desgraciadamente para la vida de muchas personas, los monstruos son humanos y se representan en autoridades arbitrarias, irresponsables, o en hombres adultos abusivos, y que muchas veces son de las mismas familias. Los abusos sexuales en escuelas mexicanas contra niños y niñas el día de hoy son un ejemplo de las violencias generadas con las omisiones y complicidades de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a quienes les hemos indicado que es urgente la Educación Integral en Sexualidad comenzando por su personal, y nos han ignorado.

La política de abrazos y no balazos lo único que ha logrado es profundizar el poder social de los narcos y del poder económico de los militares, descapitalizando los servicios públicos de salud y seguridad. Tan solo en México existen 962 psicólogos federales, para una población de más de 110 millones de personas, y la precarización laboral de esos psicólogos de salud es generalizada.

Oír historias sobre muertos en la mayoría de las familias mexicanas es el pan nuestro de cada día. La historia reciente en México nos ha demostrado qué tan violento, agresivo o malvado puede ser el humano, con autoridades mediocres que solo viven para elevar su ego, sin atender a las víctimas y sus familias.

Sin embargo, sin olvidar el pasado y la memoria, es importante reconocer que no podemos arraigarnos a la historia violenta, ya que eso solo a algunos pocos le conviene, y es necesario pensar y actuar para que nuestro presente tenga nuevas posibilidades de convivencia, nuevas oportunidades para las comunidades y que tengamos familias que convivan sin violencia, de manera diferente, resiliente y con procesos de acompañamiento psicológico modernos.

El humano se las ha tenido que ingeniar para crear un sin fin de herramientas que le ayudan a vivir, y donde la violencia, agresividad y maldad advienen como un punto de detención de las relaciones interpersonales, donde es necesario detenernos y reorientar a nuestra persona, a nuestra familia y comunidad para vivir sin violencia.

Desde la psicología consideramos que sí existen condiciones para vivir sin violencia, atender a nuestras familias para que tengan procesos resilientes, con acompañamiento profesional y con servicios de salud mental orientados a superar situaciones de violencia. Desde nuestra página web www.psicologiaydesarrollocomunitario.com atendemos las 24 horas todos los días distintos casos de violencias y violaciones de derechos, brindamos acompañamiento psicosocial presencial y virtual y buscamos, por medio de la psicología, garantizar que la salud mental sea un hecho y no una promesa.