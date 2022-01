POR DESCONOCIMIENTO JURÍDICO Y FALTA DE VOLUNTAD DE MORENA SE IMPIDE LA FEDERALIZACIÓN DE LA NÓMINA: ARMANDO TEJEDA CID

Morelia, Michoacán, 24 de enero de 2021

Morena le falla de nuevo al magisterio michoacano, luego de que no se logró la federalización de la nómina por el desconocimiento jurídico y la falta de voluntad para modificar la Ley General de Educación, aseguró el diputado federal de Acción Nacional, Armando Tejeda Cid, quien demandó a los gobiernos de López Obrador y Ramírez Bedolla, garantizar el salario para los docentes con clave estatal.

Tras el fallo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que el Estado no puede ceder la obligación administrativa y laboral del pago de los maestros, Tejeda Cid, lamentó que las banderas de campaña de Morena de federalizar la nómina se queden únicamente en discursos y se hay engañado al magisterio con fines políticos y electorales.

“Morena prometió lo que no se podía hacer; Morena sabía, o esperemos que supiera, que no se puede regresar la nómina a la federación bajo el mecanismo que están buscando, nosotros lo dijimos hace meses. En la ley están muy claras las atribuciones de cada Estado cuando se descentralizó la educación, entre las atribuciones que tiene el Estado es cubrir la parte de la nómina o el gasto corriente y es sabido que un convenio no puede estar por encima de la ley, en consecuencia, se negó la solicitud de regresar la nómina a la federación”, explicó.

Pese a ello, Armando Tejeda Cid, expresó que el gobierno estatal deberá buscar el mecanismo para garantizar el recurso a los docentes, ya sea suscribir un nuevo convenio o reformar la ley para lo cual aseguró que Acción Nacional ha manifestado su apoyo y voluntad, sin embargo, ha sido Morena que se ha negado a trabajar en equipo por el bien de los michoacanos, ya que esta legislatura se ha dedicado a seguir únicamente las órdenes y solicitudes de López Obrador.

“Lo hemos dicho, estamos para trabajar por Michoacán, porque para eso nos eligieron los ciudadanos, sin embargo, se requiere la voluntad del resto de los diputados, que como hemos sido testigos, únicamente votan lo que el presidente les pide, no lo que realmente se requiere. Lo decimos y lo reafirmamos, estamos aquí para ayudar y garantizar la nómina para los más de 30 mil profesores con clave estatal”, indicó.

Finalmente, Armando Tejeda convocó al gobernador del estado a dejar a un lado las culpas del pasado y buscar el mecanismo que resuelva la promesa de campaña incumplida, ya que el magisterio michoacano no debe pagar los errores cometidos por falta de conocimiento jurídico de su equipo o la falta de voluntad política.