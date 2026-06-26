Uruapan, Mich.- 26 de junio de 2026.- Un joven golpeado y amarrado de pies y manos a un poste de concreto, fue localizado en una brecha aledaña a la empresa papelera y el Libramiento, al oriente de la ciudad de Uruapan.

De acuerdo con fuentes policiales, esta persona presuntamente fue sorprendida cuando robaba cableado y vecinos decidieron hacer justicia por su propia mano.

#Video 🚨 Uruapenses golpean y amarran a un poste a presunto ladrón; reportan que lo agarraron in fraganti. Los vecinos decidieron hacer justicia por su propia mano, hartos de la delincuencia. ¿Qué opinas? pic.twitter.com/j1bzsKzB69 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 27, 2026

El afectado, quien presentaba severos golpes, permaneció en esa posición durante varias horas, prácticamente inerte antes de ser descubierto por algunas personas que pasaban por el lugar.

Tras el reporte, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos locales, quienes se encargaron de liberar al joven y procedieron a realizar una valoración médica para después llevarlo a un hospital.

La identidad del supuesto ratero lesionado no fue revelada por las autoridades.

AGENCIA RED 113