Pátzcuaro, Michoacán, 26 de junio de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en la instalación y Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de Ordenamiento y Conurbación de la Zona Conurbada del Lago de Pátzcuaro, un paso histórico que permitirá coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno para impulsar un desarrollo ordenado, sostenible e incluyente en la región.

Como parte de la sesión, autoridades federales, estatales y municipales firmaron el Convenio de Asistencia Técnica para la elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial y Regulación de la Zona Conurbada del Lago de Pátzcuaro, instrumento que establecerá las bases para planificar el crecimiento urbano, la movilidad, la infraestructura, la protección ambiental y el desarrollo económico de manera integral.

Durante su mensaje de bienvenida, Julio Arreola destacó que el trabajo coordinado entre municipios y gobiernos es fundamental para atender los retos compartidos de la cuenca del lago y construir una visión regional que permita mejorar la calidad de vida de las familias.

La zona conurbada está integrada por los municipios de Pátzcuaro, Erongarícuaro, Quiroga y Tzintzuntzan, así como las islas del Lago de Pátzcuaro, beneficiando de manera directa a más de 156 mil habitantes mediante una planeación conjunta que responda a las necesidades actuales y futuras de la región.

En el evento participaron la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán, María Elena Huerta Moctezuma; la directora general de Ordenamiento Territorial y Urbano de la Sedatu, Martha Pérez Contreras; presidentas y presidentes municipales de la región, así como representantes de dependencias federales y estatales.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Pátzcuaro refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada para proteger el patrimonio natural y cultural del Lago de Pátzcuaro, impulsar un crecimiento ordenado y consolidar proyectos que fortalezcan el desarrollo sostenible de toda la región.