Morelia, Michoacán; 23 de junio de 2026. El fortalecer el trabajo legislativo en materia de seguridad pública y coadyuvar en la coordinación de acciones en beneficio de la ciudadanía, es necesario para lograr mejores resultados en esta materia, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior al sostener una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, con quien se abordaron diversos temas enfocados a dinamizar las acciones en materia de seguridad y robustecer la dinámica de trabajo de la institución.

Como diputado presidente de la Comisión Legislativa de Seguridad Pública y Protección Civil, junto con los legisladores Juan Antonio Magaña de la Mora y Carlos Alejandro Bautista Tafolla, ambos integrantes de la misma Comisión, propusieron enfocar acciones legislativas, a través de un paquete de iniciativas, que permitan mejorar las condiciones laborales de las personas servidoras públicas que se desempeñan como elementos de seguridad, así como para el balizamiento de las unidades y la formación y profesionalización de mandos policiales.

En ese sentido el diputado del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) dio a conocer que estas propuestas abonarán a mejorar el sistema de seguridad en Michoacán.