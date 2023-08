Video | Un hombre bloqueo el paso en un vagón al subir con su motocicleta a un metro en Nueva York.

A parte de entrar al vagón del metro con todo y su motocicleta, un hombre se molesta cuando le piden espacio para pasar.

En un video difundido por las redes sociales se observa que varias personas viajan en el metro de la ciudad de Nueva York, pero un pasajero causó conmoción al subir una motocicleta de gran tamaño a uno de los vagones, y luego se hizo pasar por víctima cuando otros pasajeros se quejaron de que obstruía el pasillo del metro.

#VideoViral | Un sujeto bloqueó por completo un vagón del metro de #NuevaYork, subiendo con su motocicleta sin preocupaciones, su furia comienza cuando le piden permiso para pasar por el pasillo y se niega rotundamente a moverse. 🚨👇🏻 pic.twitter.com/EbUXejceC4 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 28, 2023

“¡No me voy a mover! ¡No me muevo!”, exclamó el propietario de la motocicleta. “Estoy parado justo aquí. No hay espacio de ningún tipo”, añadió, sin mencionar que era su motocicleta la que bloqueaba completamente el acceso al pasillo, impidiendo que los demás pasajeros pudieran subir o bajar del tren y llegar a las puertas de salida en sus paradas.

“¿Por qué no le dices a ellos que se aparten?”, dijo el hombre, señalando a las personas al otro lado del vagón, a quienes creía que debían moverse para permitir que los pasajeros entraran y salieran por una puerta que él no estaba bloqueando.

No está claro con quién estaba dialogando el hombre en medio de esta situación, pero estaba rodeado de otros pasajeros, y una mujer visiblemente intentaba encontrar una manera de sortear la motocicleta.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) permite el uso de bicicletas en el sistema de metro de la ciudad de Nueva York y recientemente actualizó sus regulaciones para incluir bicicletas eléctricas apagadas en esta categoría. Sin embargo, existen límites de tamaño y peso que se aplican a las bicicletas eléctricas que están permitidas en los trenes, y esta norma no se aplica a las bicicletas motorizadas, como parecía ser la de este hombre.