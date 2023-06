Video | Transportistas colapsan la capital michoacana en intento por boicotear sesión del Congreso del Estado

Morelia, Mich.- 01 de junio de 2023.- Desde temprana hora al menos 200 unidades del transporte público se apostaron sobre la avenida Francisco I. Madero, en el corazón de la ciudad de Morelia, en protesta porque el día de hoy se leerá la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, en la que se buscará regular al transporte por aplicación, lo que a decir de los manifestantes les afecta de manera directa.

#ALERTAVIAL Transportistas colapsan la capital michoacana en intento por boicotear sesión del Congreso del Estado



Vía @red113michoacan pic.twitter.com/sbNZlLQMTS — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 1, 2023

Cerca de las 07:00 horas comenzaron a arribar a las inmediaciones del Congreso del Estado, combis, microbuses y contingentes de transportistas para tratar de boicotear la sesión prevista para las 10:00 horas.

Algunas de las vialidades cerradas al tránsito son:

Avenida Francisco I. Madero en el cruce con Amado Nervo, Serapio Rendón, Vasco de Quiroga, Pino Suarez frente Congreso del Estado, Abasolo, Andrés Quintana Roo, Michelena, Francisco Zarco y en la esquina con Calzada La Huerta a la altura del Obelisco a Lázaro Cárdenas, así como en Tres Puentes.

De igual forma fueron atravesados vehículos en la Calzada La Huerta esquina calle Luis de Loen Romano, también en la avenida Morelos y Ocampo, Emiliano Zapata y a la altura plaza Del Carmen.

Con lo anterior no solo el Centro Histórico en su totalidad se volvió intransitable, sino todas las colonias aledañas donde los automovilistas no podían ingresar o salir hacía el anillo periférico, haciendo recorridos de entre uno y dos horas, lo que generó el enojo entre los ciudadanos al no poder realizar sus actividades con normalidad.

Asimismo, los diputados dispusieron el cambio de sede para sesionar, sin embargo, los transportistas de inmediato también cerraron vialidades en Jesús del Monte, buscando impedir que los congresistas aprueben la Ley de Movilidad y Seguridad vial del estado

Al respecto el vocero de la Comisión Reguladora del Transporte (CRT) en Michoacán, José Trinidad Martínez, dialogó con el diputado local Fidel Calderón, a quien le advirtió que no los dejarán sesionar hasta que no se modifique la nueva Ley de Movilidad que se pretende aprobar este día en el Congreso del Estado.

El líder transportista señaló, “Quieren darle todo el poder al gobierno, y eso no puede ser posible, bici taxis, moto taxis, cable bus y demás”, dijo.

En ese mismo sentido, el líder transportista dijo que si es necesario van a continuar con el bloqueo de vialidades y no solo en Morelia, si no que emprenderán con movilizaciones en todo el estado.

Aunado a lo anterior, un contingente de comuneros se manifestó en la ciudad de Morelia y en un momento tensó, se encaró con personal del Agrupamiento del Restablecimiento del Orden Público, mismos que de forma preventiva y debido a que los inconformes se encontraban agresivos usaron gas para dispersarlos, sin que la situación pasara a mayores.

Ya cerca de las 13:30 horas algunos de los bloqueos comenzaron a ser retirados por los transportistas.