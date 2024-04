Video | TEPJF avala candidatura de Ricardo Anaya y tira la de Cabeza de Vaca

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió este miércoles 17 de abril avalar la postulación al Senado por parte de Ricardo Anaya, luego de que Morena solicitara cancelarla por acusaciones de crimen organizado.

No obstante, el TEPJF revocó la candidatura a una diputación de Francisco Javier Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, acusado de delincuencia organizada y cuenta con al menos dos órdenes de aprehensión vigentes, además fue considerado prófugo de la justicia. Así, en este caso se dio razón a Morena quien también presentó una impugnación en marzo pasado.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya había dado luz verde a ambos registros. Sin embargo, este miércoles la magistrada Janine Otálora presentó un proyecto en donde se revocaba la candidatura del exgobernador de Tamaulipas y otro en el que mantenía la de Anaya.

Francisco Javier alegó que un amparo impedía su detención y le permitía buscar un lugar en la Cámara baja por la vía plurinominal y ocupaba el primer lugar en la lista del PAN y estaba cerca de asegurarlo sin necesidad de realizar campaña. Ahora, dicho partido tiene 48 horas para encontrar el sustituto de Cabeza de Vaca.

Asimismo, Janine Otálora argumentó que dicho amparo no revertía las acusaciones realizadas en 2021 y 2024, asegurando que Cabeza de Vaca podía ser arrestado en cualquier momento. Además, Morena exponía que este no cumplía con el requisito de demostrar que tiene residencia efectiva en México desde hace al menos 6 meses y no certificó su nacionalidad mexicana.