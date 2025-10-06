Morelia, Mich.- Domingo 05 de octubre de 2025.- Un hombre fue asesinado a balazos en un domicilio del fraccionamiento Villas del Pedregal, ubicado al poniente de Morelia, indicaron autoridades policiales. El móvil del crimen es desconocido, así como la identidad de la víctima, misma que tenía entre 40 y 45 años de edad.

#Video | Sujeto es as3sinado a bal4zos en un domicilio de Villas del Pedregal 🚨#Policia #Morelia pic.twitter.com/b3WX6M5FeR — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 6, 2025

Lo anterior sucedió durante la noche de este domingo en un inmueble de la calle Octava Cerrada I, cerca de Circuito I. Unos vecinos únicamente escucharon varias detonaciones de arma de fuego y después unas motocicletas retirarse del lugar, así que avisaron al número de emergencias 911.

En el sitio se presentaron unos patrulleros municipales, quienes confirmaron el deceso del individuo y acordonaron el área, consecutivamente alertaron a la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) llegaron a la mencionada dirección, iniciaron las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.