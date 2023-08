Video | Sujeto apuñala sin piedad a joven tras intentar asaltarla; En su día de cumpleaños.

Este jueves 10 de agosto, una cámara de seguridad capto el momento en que una mujer murió tras ser brutalmente apuñalada por un hombre tras resistirse a un presunto asalto en las calles de León, Guanajuato.

El ataque quedó grabado en video y se puede observar como una mujer identificada como Milagros de Monserrat, de 38 años , camina apresurada por la calle se dirigía a tu trabajo, también se observa a un hombre aun sin identificar, detrás de ella alcanzándola a su paso.

#video #imagenesSensibles | “Te lo juro que no tengo nada.” Fueron las palabras que le dijo una mujer a un asaltante antes de ser apuñalada dos veces; En el día de su cumpleaños.🚨👇🏻 pic.twitter.com/C5JHS7rm8m — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 11, 2023

En las imágenes los dos salen de la vista de la cámara pero se escucha un pequeño grito segundos después de que salen de la visión de la cámara, enseguida se ve como aparecen forcejeando detrás de un auto blanco mientras van forcejeando van caminando hacia el centro de la calle, se observa que el hombre la tiene a ella de un brazo y con el otro detiene un objeto punzo cortante, mientras la mujer tiene un brazo sosteniendo la mano del hombre con el la arma y la otra mano esta siendo sometida por el hombre.

Segundos después la chica al ver que no podía con sus fuerza le grita al hombre ‘ No tengo nada, te lo juro que no tengo nada.’

Las siguientes imágenes son escalofriantes pues el hombre no la dejo terminar de hablar cuando soltó la primera apuñalada contra sus cara, para continuar apuñalándola en las costillas mientras la mujer se resistía del ataque forcejeando.

El hombre sale corriendo de la escena mientras la mujer se queda parada en medio de la calle mientras chorrea bastante sangre de sus heridas, en estado de shock solo se escucha a la mujer lamentarse mientras da algunos pasos en el mismo lugar y se presiona las heridas de su cuerpo.

La víctima gritó por ayuda, pero nadie salió en su defensa.

Los hechos ocurrieron a las 06:45 de la mañana sobre la calle Lago Zumpango en la colonia Granada. De acuerdo con sus familiares, Monserrat cumplía años este 10 de agosto y perdió la vida a unos cuantos metros de su casa.

Los paramédicos informaron que la mujer presentaba dos heridas en el pecho y a la altura de su abdomen. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato indicó que ya inició con el operativo de búsqueda del agresor de la joven.