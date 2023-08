Video | Sujeto Afroamericano asalta el bolso de manera violenta, de una señora de 75 años en California.

En video quedó captado el robo del que fue víctima de una mujer de 76 años en California, Estados Unidos. Fue arrastrada por el parqueadero de manera violenta y dos hombres corrieron a auxiliarla, mientras el ladrón escapaba con sus pertenencias.

#VideoViral #ULTIMAHORA | Sujeto afroamericano asalto de una manera violenta, a una señora de 76 años de edad; Arrastró unos metros a la señora que se aferraba a su bolso. 🚨👇🏻 pic.twitter.com/062wGRi9ND — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 17, 2023

El violento atraco ocurrió en Hacienda Heights, a las afueras del Bank of America en Azusa Avenue y Pepper Brook Way, según reportaron medios estadounidenses.



Aunque la víctima quedó herida con raspaduras y moretones por la manera en la que fue asaltada, aún no está claro si el sospechoso era portador de algún arma. El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que se está investigando este incidente.

Según residentes del sector en el que ocurrió el robo, consideraban que era una comunidad agradable y segura, pero ahora deben tomar diferentes precauciones para que esto no les ocurra.

Las autoridades aun no comentan nada sobre algún detenido o posible identificación del sujeto.