Video | “Soy una perra del Presidente López Obrador para defender la #4T”, dijo la diputada, María Clemente Castañeda

“En la Cámara de Diputados sí hay perras”, dijo la legisladora Trans, María Clemente Castañeda en pleno estrado, además insistió. “Yo sí, yo sí me asumo, soy una perra del Presidente López Obrador, estoy aquí para defender la cuarta transformación como una perra porque por el bien de todos primero los pobres”, señaló.

Lo anterior lo dijo la diputada de #Morena, María Clemente Castañeda, durante la discusión del Paquete Económico 2024.

Previamente se había originado un zafarrancho de discusión por el mismo tema en plena Cámara de Diputados.

A quien le gritaba la Diputada @MARIACLEMENTEMX fue a mi y a varias Diputadas de oposición refiriéndose a nosotras como perras, por prudencia no le respondí, porque su ira puede hacer que pierda el control y su fuerza no se compara con la nuestra.



Y dado que me fue gritando…