Video | Se registran ataques armados en diferentes puntos de Sonora; hay un detenido

Horas de pánico vivieron este domingo 22 de septiembre los habitantes de Cajeme, Sonora al registrarse intensas balaceras durante algunas horas en diferentes puntos de la ciudad.

Las detonaciones de armas de fuego comenzaron alrededor de las 09:18 horas de la mañana y no se ha reportado por las autoridades si hubo personas fallecidas o lesionadas.

El momento quedó captado en videos difundidos en redes sociales donde se observa a personas pecho tierra en el pavimento, así como autos y casas baleadas, cientos de casquillos percutidos y artefactos pocha llantas en la cinta asfáltica.

